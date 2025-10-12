Pfiffner baut hochpräzise Werkzeugmaschinen für die Autoindustrie. Doch genau dort herrscht weltweit Flaute. Zuletzt haben in der Ostschweiz mehrere Betriebe Personal entlassen. Thyssenkrupp Presta baut im Osten der Schweiz 570 Stellen ab, betroffen sind Werke in Eschen FL und Oberegg AI. Autozulieferer Mubea, er betreibt die letzte Stahlrohrfabrik der Schweiz in Arbon TG, steht vor dem Aus. Die Firma erwägt die Schliessung wegen rekordtiefer Auftragslage. 240 der 280 Jobs werden gestrichen.