«Heute gebe ich meine Absicht bekannt, eine weitere Amtszeit anzustreben», schrieb der 82-Jährige am Montag auf der Plattform X, vormals Twitter. In einer mit der Ankündigung verbreiteten Videobotschaft sagte er: «In vielerlei Hinsicht ist diese Wahl 2024 die folgenreichste Wahl in unserem Leben: Werden die Vereinigten Staaten überhaupt weiterhin als Demokratie funktionieren? Oder werden wir zu einer autoritären Regierungsform übergehen?» In dem Video prangerte Sanders zudem die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA an und den grossen Einfluss von Superreichen auf das politische System des Landes.