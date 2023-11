"Eine gute Idee ist nur so gut wie ihr Timing", schreiben die Bernstein-Analysten weiter. Dem Bericht zufolge hat sich der Bitcoin in der Vergangenheit immer dann erholt, wenn es zu einem Halving kam. Dies ist ein festgelegtes Ereignis, bei dem die Menge an Bitcoin, die man für das Mining der Kryptowährung erhält, gesenkt wird. Dies geschieht alle vier Jahre, wobei das nächste Halving für April 2024 angesetzt ist.