Seit dem angekündigten Rücktritt von Bundesrat Alain Berset (SP) am Mittwoch, wird nach möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger insbesondere in den Reihen der SP gesucht. In diesem Zusammenhang wurde in diversen Medien auch Wasserfallen genannt, welche nun bekanntgab, dass sie eine Bundesratskandidatur nicht in Betracht ziehe.