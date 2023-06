WIE IST DIE AUSGANGSLAGE?

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger für Berset wird noch nicht in der Herbstsession bestimmt, sondern bei den Gesamterneuerungswahlen der Landesregierung am 13. Dezember. Die SP will den Fahrplan für seine Nachfolge erst im September während der Herbstsession festlegen, nachdem das neue Fraktionspräsidium bestimmt worden ist.