Seit Barry Callebaut vor einer Woche die Halbjahreszahlen veröffentlicht hat, sind die Aktien um fast 29 Prozent eingebrochen. Am Mittwochmorgen notieren die Titel des weltgrössten Schokoladenherstellers an der Schweizer Börse weitere 1,25 Prozent tiefer als am Vortag bei 753 Franken pro Aktie, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) ebenfalls 1,19 Prozent im Minus bei 15’475,29 Punkten liegt.