Dies teilte der Anwalt des Beschuldigten am Montag mit. Sein Mandant werde allerdings Berufung vor dem Kassationsgerichtshof einlegen, dem höchsten Gericht Italiens. Serhii K. wird verdächtigt, die Anschläge auf die Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Er war im August auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in der Nähe des italienischen Küstenortes Rimini festgenommen worden.