Dies teilte der Anwalt des Beschuldigten am Montag mit. Sein Mandant werde allerdings Berufung vor dem Kassationsgerichtshof einlegen, dem höchsten Gericht Italiens. Serhii K. wird verdächtigt, die Anschläge auf die Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Er war im August auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in der Nähe des italienischen Küstenortes Rimini festgenommen worden.
Den Ermittlern zufolge gehörte Serhii K. zu einer Gruppe von Personen, die im September 2022 nahe der dänischen Insel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierten. Mitte Oktober hatte ein polnisches Gericht die Auslieferung eines weiteren ukrainischen Verdächtigen im Zusammenhang mit den Nord-Stream-Explosionen an Deutschland abgelehnt und die sofortige Freilassung des Mannes angeordnet.
(Reuters)