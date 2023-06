Dem Beschuldigten, der im Oktober 67 Jahre alt wird, wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, zwischen Januar 2012 und Februar 2016 Gelder in Höhe von insgesamt 133 Millionen Euro an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland überwiesen zu haben. 61 Millionen Euro sollen zudem an Khadem al-Qubaisi, den Präsidenten der Bank, gezahlt worden sein.