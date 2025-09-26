Laut den betroffenen Unternehmen und Branchenverbänden bleibt vieles unklar, doch konkrete Sorgen über unmittelbare Folgen äusserten die Schwergewichte Roche und Novartis bislang nicht. US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Freitag erklärt, dass Medikamente künftig nur dann ohne 100-Prozent-Strafzoll in die USA gelangen könnten, wenn Hersteller Produktionsstätten im Land betreiben oder konkret neue Fabriken planen. Der US-Präsident begründete die Zölle mit dem Ziel, heimische Firmen zu schützen sowie Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten zu schaffen.