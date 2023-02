Wenn sie die Wahl hätten, entschieden sich nur gut drei Prozent für einen späteren Feierabend, erklärte das Forschungsinstitut der Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch. Vor allem Arbeitgeberverbände fordern eine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes. Sie argumentieren, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben falle leichter, wenn Beschäftigte ihre Tätigkeit über den Tag verteilen und am Abend am Schreibtisch sitzen könnten, etwa wenn Kinder schliefen.