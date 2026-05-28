Positive Aussichten

Die Schwierigkeiten, Fachpersonen zu rekrutieren, nahmen laut dem BFS gegenüber dem Vorquartal ab. Gewichtet nach der Anzahl der Beschäftigten, meldeten 34,3 Prozent der Firmen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften. Das ist ein Rückgang von 2 Prozentpunkten zum Vorquartal. Sowohl für den zweiten als auch für den dritten Sektor habe sich die Lage dabei entspannt.