Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 10.000 Stellen erwartet. Im Oktober war die Beschäftigtenzahlen um revidierte 47.000 Stellen gestiegen. Zunächst war ein Anstieg um 42.000 Stellen ermittelt worden.