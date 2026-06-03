Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 122'000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120'000 Stellen erwartet. Im April war die Beschäftigtenzahl etwas weniger gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs um 4.000 auf 105'000 nach unten.