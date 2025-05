Saisonbereinigt nahm die Gesamtbeschäftigung gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu. In Vollzeitstellen berechnet ergäbe die gesamte Beschäftigung in der Schweiz 4,308 Millionen 100-Prozent-Stellen. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.