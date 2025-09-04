Am Freitag wird der monatliche, offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Der Juli-Bericht war zuletzt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und vorherige Daten deutlich nach unten revidiert worden. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde. Auch das weckte zuletzt Bedenken hinsichtlich einer Einmischung der US-Regierung, die auch versucht stark Einfluss auf die eigentlich unabhängige US-Notenbank Fed zu nehmen.