Trübe Aussichten im Verarbeitenden Gewerbe

Die von der KOF befragten Firmen bewerteten die Beschäftigungsaussichten für die kommenden drei Monate per saldo etwas weniger positiv als noch vor drei Monaten (2 Punkte gegenüber 2,5 Punkten vor einem Quartal), heisst es in der Mitteilung. Zudem habe sich das Urteil zum Beschäftigungsbestand per saldo ebenfalls leicht eingetrübt (3,2 vs 3,5 Punkte).