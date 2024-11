Wenig Bewegung in den Branchen

Nicht nur in der Gesamtschau, sondern auch in den einzelnen Branchen habe es in der jüngsten Auswertung der Unternehmensumfrage zur Beschäftigung zumeist kaum Veränderungen gegeben, hiess es weiter. So hätten sich die Aussichten im Verarbeitenden Gewerbe, im Bau, im Gastgewerbe und bei den Banken gegenüber dem Vorquartal nur wenig verändert. Da lägen die Beschäftigungsindikatoren weiterhin nahe bei null.