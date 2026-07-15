Aufgrund der starken Zahlen im ersten Quartal, welche überdies von positiven Währungs- und auch leichten Akquisitionseffekten profitiert hatten, hatte ABB im April die Prognosen vom Februar für das Gesamtjahr 2026 nach oben revidiert. So wurde ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich in Aussicht gestellt sowie eine über dem Vorjahr (19,2 Prozent) liegende operative EBITA-Marge, selbst ohne die im ersten Quartal 2026 erzielten Immobilienerlöse.