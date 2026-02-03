Analysten zufolge dürfte Novartis auch im vierten Quartal ein solides Wachstum erzielt haben. Gleichzeitig beginnen sich jedoch Nachahmerpräparate - insbesondere für das wichtige Herzmedikament Entresto - bemerkbar zu machen. Das Management hatte diesen Effekt bereits frühzeitig in Aussicht gestellt und darauf hingewiesen, dass sich die Umsatzerosion im Schlussquartal beschleunigen dürfte. Entsprechend genau werden, die elf Analysten, die zum Konsens beigetragen haben, darauf achten, wie stark die Erlöse tatsächlich unter Druck geraten sind.