Joints, Öle oder Kaugummis: Die Palette an Produkten, die Cannabidiol (CBD) enthalten, ist gross. Sie liegen auch in der Schweiz im Trend. CBD untersteht im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) nicht dem Betäubungsmittelgesetz, weil es keine vergleichbare psychoaktive Wirkung hat. Nun zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmen Link, die der "NZZ am Sonntag" vorliegt: Vor allem Seniorinnen und Senioren zeigen Interesse am Wirkstoff der Hanfpflanze. 30 Prozent der über 60-Jährigen, die noch nie CBD konsumiert haben, könnten sich vorstellen, CBD-Produkte zu nutzen.