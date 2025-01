Bessent hat keine Regierungserfahrung. Er sagt aber, sein Arbeitsleben im Privatsektor habe ihm ein tiefgreifendes Verständnis der Wirtschaft und der Märkte gegeben. Die Republikaner stellen Bessents Lebensweg als Beispiel für die Erfüllung des Amerikanischen Traums dar: Bessent wuchs nach eigenen Angaben im Zeichen der finanziellen Probleme seines Vaters auf, fing früh an, sein eigenes Geld zu verdienen, und schaffte es schliesslich ans College der Eliteuniversität Yale. Seine Karriere im Finanzsektor begann mit einem Praktikum in New York, wo der Arbeitgeber ihm eine Schlafcouch im Büro stellte.