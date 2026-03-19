Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Strasse von Hormus - einer Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, durch die normalerweise ein bedeutender Teil des globalen Ölhandels verläuft. Der Schiffsverkehr dort ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die USA erlaubten daraufhin auch temporär den Kauf von derzeit per Schiff transportiertem russischen Öl, um das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern.