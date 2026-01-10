Ziel sei es, in etwa dem Tempo zu entsprechen, mit dem die Fed solche Anleihen aus ihrer Bilanz ​abbaue, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Freitag (Ortszeit). «Die ‌Fed baut jeden Monat etwa ‌15 Milliarden Dollar ab», erklärte Bessent in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters und bezog sich dabei auf den laufenden Abbau von MBS aus dem 6,3 Billionen Dollar schweren Anleiheportfolio der ⁠Zentralbank.