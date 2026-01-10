Ziel sei es, in etwa dem Tempo zu entsprechen, mit dem die Fed solche Anleihen aus ihrer Bilanz abbaue, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Freitag (Ortszeit). «Die Fed baut jeden Monat etwa 15 Milliarden Dollar ab», erklärte Bessent in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters und bezog sich dabei auf den laufenden Abbau von MBS aus dem 6,3 Billionen Dollar schweren Anleiheportfolio der Zentralbank.
«Ich denke also, die Idee ist, es der Fed gleichzutun, die in die andere Richtung drängt.» US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag die zuständige Aufsichtsbehörde FHFA angewiesen, die Anleihen der Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac zu erwerben.
Mit dem Schritt soll das Problem der Bezahlbarkeit auf dem US-Immobilienmarkt bekämpft werden. Bessent sagte, die Käufe würden die Hypothekenzinsen wahrscheinlich nicht direkt senken. Sie könnten dies jedoch indirekt tun, indem sie die Renditeaufschläge für die Anleihen von Fannie und Freddie gegenüber US-Staatsanleihen verringerten.
Die Fed baut seit mehr als zwei Jahren ihren Bestand an Hypothekenanleihen ab, was nach Ansicht einiger Experten verhindert, dass die Hypothekenzinsen weiter fallen. Der Chef der Aufsichtsbehörde FHFA, William Pulte, teilte am Freitag mit, dass bereits eine erste Tranche von drei Milliarden Dollar erworben worden sei.
(Reuters)