Der Nettoumsatz in den ersten drei Monaten 2023 stieg um 3 Prozent auf 13,0 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 8 Prozent, wie Novartis am Dienstag mitteilte. "Novartis ist mit einem kräftigen Wachstum ins Jahr 2023 gestartet", zeigt sich CEO Vas Narasimhan denn auch erfreut.