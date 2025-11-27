Vor dem Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft stabilisiert sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland etwas - aber der Einzelhandel bleibt skeptisch. Das Konsumklima für Dezember steigt leicht um 0,9 auf minus 23,2 Punkte, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. «Dies ist auch für den Einzelhandel mit Blick auf das Jahresendgeschäft eine gute Nachricht», erklärte NIM-Experte Rolf Bürkl zur monatlichen Umfrage unter rund 2000 Verbraucherinnen und Verbrauchern. Während die Kauflaune sich etwas verbesserte, blickten die Bürger allerdings wieder nüchterner auf ihre künftigen Finanzen.