Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 22 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar (15,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn fiel mit 2,9 Milliarden Dollar fast 75 Prozent besser aus. Die Aktie lag im vorbörslichen Handel rund 0,4 Prozent im Plus.