Bundesfinanzminister Christian Lindner trifft am Sonntag in Frankfurt am Main He Lifeng, den stellvertretenden Ministerpräsidenten der Volksrepublik, der unter anderem für Finanzthemen zuständig ist. Am dritten deutsch-chinesischen Finanzdialog werden auch hochrangige Vertreter der Bundesbank und der chinesischen Zentralbank teilnehmen, ebenso wie Vertreter der Aufsichtsbehörden im Finanzsektor. Auch die grössten Konzerne aus der Branche sind in Teile eingebunden, mit Chefs oder hochrangigen Vertretern der Deutschen Bank, Deutschen Börse, Allianz, KfW, DZ Bank, Ergo und Landesbank Baden-Württemberg. Auf chinesischer Seite sind die vier führenden Banken des Landes vertreten, die weltweit alle zu den zehn grössten gehören.