Die Aktionäre von Roche dürfen am frühen Mittwochmorgen erleichtert aufatmen. Zum einen frassen sich die Nachahmermedikamente für Herceptin, Avastin und Rituxan im ersten Quartal nicht ganz so stark in die Umsätze wie einige pessimistisch gestimmte Analysten befürchtet hatten. Zum anderen hält der Pharma- und Diagnostikkonzern aus Basel trotz Coronavirus-Krise als eines der wenigen Unternehmen aus dem SMI an den bisherigen Jahresvorgaben fest.

Gerade letzteres kommt für Beobachter zwar nicht überraschend, gilt das Tagesgeschäft von Roche doch als weitestgehend von wirtschaftlichen Schwankungen unabhängig. Dennoch fällt mit der Bestätigung der Jahresvorgaben ein nicht unwichtiger Unsicherheitsfaktor weg.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär erfassen Anschlusskäufe den Roche-Genussschein. Zur Stunde errechnet sich ein Plus von 0,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 337 Franken.

Die «grossen Drei» trotzen der Konkurrenz

Einmal mehr erweisen sich die "grossen Drei" Herceptin, Avastin und Rituxan als ziemlich widerstandsfähig. Roche setzt zwar mit allen drei Schlüsselmedikamenten weniger um, als im ersten Quartal letzten Jahres. Gerade in den USA bleibt die von einigen Analysten befürchtete Umsatzerosion aus.

Im Vorfeld wurde nämlich befürchtet, dass der Umsatz mit Herceptin in den USA um gut 30 Prozent, in Europa sogar um bis zu 45 Prozent einbrechen könnte. Bei Rituxan war in Europa hingegen mit einem Umsatzrückgang von bis zu 40 Prozent gerechnet worden. Dieses Schreckens-Szenario erweist sich nun als übertrieben.

Mit einem Kursplus von 5 Prozent - den Dividendenabgang von Mitte März noch nicht aufgerechnet - zählt der Genussschein von Roche denn auch zu den diesjährigen Gewinner aus dem Swiss Market Index (SMI).