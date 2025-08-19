«Unserer Ansicht nach ist die Hauptfrage nicht so sehr, ob die Fed ihre Geldpolitik lockern muss, um einem Stellenabbau entgegenzuwirken», schreiben die Experten der britischen Grossbank Barclays. Es gehe vielmehr darum, ob die Situation Zinssenkungen rechtfertige, weil sich das Risiko von der Inflation weg und hin zum Ziel der Vollbeschäftigung verschoben habe. Die Fed hat neben stabilen Preisen auch Vollbeschäftigung zum Ziel.