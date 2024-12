Auch in Einzelaktien kann man investieren, und zwar über so genannte ADR an der New York Stock Exchange. Das sind Zertifikate, das von einer US-Bank ausgestellt werden, welche die zugrundeliegenden Aktien in Verwahrung nehmen. Mit einer Gewichtung von fast 21 Prozent ist der Energiekonzern YPF das Schwergewicht im Merval. Während YPF vor drei Jahren noch einen Gewinn pro Aktie von 10 Dollar Cents erwirtschaftet hatte, dürften es in diesem Jahr 6,80 Dollar sein. Die Aktien sind in diesem Jahr 220 Prozent in Lokalwährung im Plus.