Bereits am Montag hatte Stifel das Kursziel für Dufry auf 45 von 40 Franken erhöht, beliess aber die Einstufung auf "Hold". Nach soliden Halbjahreszahlen dürfte die Umsatzdynamik auch in der zweiten Jahreshälfte positiv bleiben, meinte der zuständige Analyst. Hohe Konsenserwartungen dürften die Umsatzüberraschung allerdings in Grenzen halten. Und nach wie vor werde die Margenentwicklung unterschätzt, heisst es.