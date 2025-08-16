Das zuletzt zugespitzte Verhältnis zwischen Indien und den USA wegen strittiger Handelsfragen bleibt laut einem Medienbericht angespannt.
Ein geplanter Besuch von US-Unterhändlern für Handelsthemen vom 25. bis 29. August in Neu-Delhi sei abgesagt, berichtet der indische Wirtschaftssender NDTV Profit unter Berufung Insider. Das verzögere Gespräche über ein geplantes bilaterales Handelsabkommen, hiess es.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August zusätzliche US-Zölle in Höhe von 25 Prozent für Waren aus Indien angekündigt. Sie steigen damit für einige Produkte auf bis zu 50 Prozent.
Indien hat die Ankündigung «äusserst bedauerlich» genannt und erklärt, man werde alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um nationale Interessen zu schützen.
Trump wirft Indien unter anderem vor, Öl aus Russland zu kaufen und damit Russlands Ukraine-Krieg zu finanzieren.
(Reuters)