Wie HBM am Montag mitteilte, hat das private Unternehmen Longboard Pharmaceuticals am vergangenen Freitag den angestrebten Börsengang an der Nasdaq vollzogen. Das Unternehmen beschaffte sich durch die Ausgabe von 5 Millionen Aktien 80 Millionen US-Dollar an neuem Kapital.

Die Titel seien zu einem Preis von 16 Dollar je Aktie ausgegeben worden. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 16,65 Dollar (+4,1%).

HBM Healthcare Investments hatte sich im Oktober 2020 mit 10 Millionen US-Dollar an Longboard Pharmaceuticals beteiligt und den Anteil beim Börsengang um weitere 8 Millionen erhöht. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments laut Mitteilung nun 1,88 Millionen Aktien im Gesamtwert von 31,3 Millionen Dollar.

Longboard Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Entwicklung von neuartigen, transformativen Medikamente für neurologische Erkrankungen.

