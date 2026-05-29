Freymond, gegen den bereits im Dezember 2019 wegen Urkundenfälschung ermittelt worden war, wurde im Juli 2025 zudem wegen Veruntreuung zwischen 1998 und 2023 sowie wegen Urkundenfälschung und Urkundenmissbrauch in Frankreich und der Schweiz in den Jahren 2024 und 2025 unter Anklage gestellt. Er wurde daraufhin unter richterliche Aufsicht gestellt und musste eine Kaution von fünf Millionen Euro hinterlegen.