Rusagro ist ein führender Produzent von Zucker, Fleisch, Speiseöl und Fetten in Russland. Die Regierung misst dem Konzern strategische Bedeutung für die Versorgung bei und hat ihn im vergangenen Jahr in die Liste der wirtschaftlich bedeutsamen Unternehmen aufgenommen. Mit Landflächen von 6850 Quadratkilometern zählt Rusagro zu den grössten Grundbesitzern in Russland. Moschkowitsch war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren zu Reichtum gelangt und hatte Rusagro im Jahr 2004 gegründet. Die Familie Moschkowitsch kontrollierte nach Daten der Nachrichtenagentur Interfax zuletzt 49 Prozent der Aktien.