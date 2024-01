Sie kletterte bis Ende 2023 auf rund 84,7 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist ein Plus von gut 300'000 im Vergleich zu Ende 2022 und der bislang höchste Wert seit der Wiedervereinigung. «Der Zuwachs entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2021 und war deutlich geringer als im Jahr 2022», hiess es. Im Vorjahr ist die Bevölkerungszahl vor allem infolge der starken Zuwanderung aus der Ukraine um 1,1 Millionen Menschen gestiegen.