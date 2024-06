Laut dem Wirtschaftsportal würde Julius Bär in einem Übernahmeangebot pro EFG-Aktie rund 15 Franken bezahlen. Das entspräche einem Übernahmepreis von 4,5 Milliarden Franken für die Übernahme des kleineren Konkurrenten, den Bär teils in Cash und teils in eigenen Aktien bezahlen würde. Das Übernahmeangebot könnte laut dem Artikel am Freitag nach Börsenschluss veröffentlicht werden.