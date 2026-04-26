Ein mit einer Schrotflinte bewaffneter Mann hat am Samstagabend versucht, in das Dinner der White-House-Korrespondenten einzudringen und dabei ‌auf einen ⁠Agenten des Secret Service geschossen. Dieser sei an seiner Schutzausrüstung getroffen und unverletzt geblieben, teilte ⁠ein Vertreter des FBI der Nachrichtenagentur Reuters mit. US-Präsident Donald Trump sprach hingegen davon, dass ein mit mehreren Waffen ‌und einer kugelsicheren Weste ausgerüsteter Mann einen Sicherheitskontrollpunkt gestürmt und dabei ‌einen Beamten verletzt habe. Trump und First ​Lady Melania Trump wurden aus der Veranstaltung evakuiert.