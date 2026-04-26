Ein mit einer Schrotflinte bewaffneter Mann hat am Samstagabend versucht, in das Dinner der White-House-Korrespondenten einzudringen und dabei auf einen Agenten des Secret Service geschossen. Dieser sei an seiner Schutzausrüstung getroffen und unverletzt geblieben, teilte ein Vertreter des FBI der Nachrichtenagentur Reuters mit. US-Präsident Donald Trump sprach hingegen davon, dass ein mit mehreren Waffen und einer kugelsicheren Weste ausgerüsteter Mann einen Sicherheitskontrollpunkt gestürmt und dabei einen Beamten verletzt habe. Trump und First Lady Melania Trump wurden aus der Veranstaltung evakuiert.
Rund eine Stunde nach dem Vorfall bestätigte Trump die Festnahme eines Schützen. «Was für ein Abend in D.C. Der Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden haben hervorragende Arbeit geleistet», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die First Lady, der Vizepräsident und alle Kabinettsmitglieder seien wohlauf. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Er hoffe, sie in 30 Tagen nachholen zu können, fügte Trump hinzu. Auf die Frage, ob der Angriff ihm gegolten habe, antwortete Trump: «Ich nehme es an.»
Nach den Schüssen brach im Festsaal Panik aus. Anwesende riefen «Runter, runter!». Hunderte der 2600 Gäste warfen sich unter die Tische, während Kellner flohen. Sicherheitskräfte warfen Kabinettsmitglieder zu Boden, darunter Aussenminister Marco Rubio, Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Innenminister Doug Burgum. Andere Sicherheitskräfte in Kampfausrüstung stürmten die Bühne, evakuierten Trump und seine Frau und richteten ihre Gewehre in den Saal. Die Kabinettsmitglieder wurden anschliessend einzeln aus dem Saal gebracht.
Trump und die First Lady hatten sich hinter dem Podium geduckt, bevor sie hinausgebracht wurden. Einem Insider zufolge hielt sich Trump etwa eine Stunde hinter der Bühne auf und habe gesagt: «Wir bleiben.»
Es war das erste Mal, dass Trump als Präsident am Korrespondentendinner teilnahm. 2024 war er Ziel zweier Attentatsversuche. Im Juli 2024 wurde er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einem 20-jährigen Schützen am Ohr verletzt; der Täter wurde erschossen. Zwei Monate später wurde ein bewaffneter Mann auf einem Golfplatz in Florida festgenommen. Das Washington Hilton, der Ort des Dinners, war 1981 Schauplatz eines Attentats auf Präsident Ronald Reagan.
(Reuters)