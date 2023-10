Schuhfirmen hatten es an der Börse zuletzt schwer

Schuhfirmen haben es an der Börse schwer. Die Bilanz der drei 2021 an den Aktienmarkt gegangenen Hersteller ist ernüchternd: Der Börsenwert von Allbirds ist seither drastisch gesunken, Dr Martens hat sich an der Börse etwa halbiert, und auch der durch Tennisstar Roger Federer bekannte Turnschuhhersteller ON hat eingebüsst. «Wenn man sich den Trend bei anderen IPOs von Schuhfirmen anschaut, sind die Aussichten für Birkenstock nicht gerade rosig», sagt Fondsanalystin Valechha. Dazu kommen die wackligen Börsen. In Deutschland sagte der Panzerzulieferer Renk sein Debüt in letzter Minute mangels Nachfrage ab. In den USA ging es für die Aktien des Chip-Designers Arm und des Lebensmittel-Lieferdienstes Instacart nach ihrem Börsendebüt nach unten.