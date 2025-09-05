Als der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr den Nestlé-Veteranen Laurent Freixe zum CEO beförderte, beschrieb Paul Bulcke ihn als «perfekt geeignet», um den Hersteller von KitKats und Nespresso-Kapseln durch turbulente Märkte zu steuern und das Wachstum wieder anzukurbeln. Nun ist Freixe weg, nachdem er angeblich eine Liebesbeziehung mit einer Untergebenen verschwiegen hatte, die Nestlé-Aktien befinden sich nahe einem Achtjahrestief - und Bulcke sieht sich wegen der Führungswechsel in einem Konzern, der seit langem für seine Stabilität bekannt ist, einer genauen Prüfung ausgesetzt.
Der Skandal «wirft Fragen zur Verantwortlichkeit und zum Urteilsvermögen des Vorsitzenden und des Verwaltungsrates von Nestlé auf», sagte Christopher Rossbach, Chief Investment Officer von J. Stern & Co. Seine Firma werde von Bulcke und seinem designierten Nachfolger - dem ehemaligen CEO von Inditex, Pablo Isla - Klarheit darüber verlangen, «wie es zu dieser Situation gekommen ist und welche Massnahmen sie ergreifen werden, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt», sagte Rossbach.
Anhaltende Phase der Turbulenzen
Freixes plötzlicher Rücktritt verlängert eine Phase der Turbulenzen an der Spitze von Nestlé, die vor einem Jahr mit der überraschenden Entlassung von Mark Schneider begann, der nach fast acht Jahren als CEO aus dem Amt gedrängt wurde. Damals galt Freixe als sichere Wahl, der die traditionellen Stärken von Nestlé wiederherstellen würde, nachdem Schneider - ein seltener Aussenstehender in der Führungsposition - das Unternehmen in neue Richtungen gelenkt hatte.
Stattdessen kam es zu dem vielleicht spektakulärsten Streit im Verwaltungsrats eines Schweizer Unternehmens seit dem Sturz von CEO Tidjane Thiam durch den damaligen Credit Suisse-Präsidenten Urs Rohner vor etwa fünf Jahren inmitten eines Spionageskandals. Noch beunruhigender ist, dass die Folgen eine Verzögerung der lang erwarteten Umstrukturierung zu befürchten lassen, die Freixe gerade bei dem Lebensmittelhersteller begonnen hatte.
Die ersten Bedenken gegenüber Freixe kamen im Mai über das interne «Speak Up»-System von Nestlé und über einen Brief auf, der an Bulcke weitergeleitet wurde. Die Vorwürfe deuteten darauf hin, dass der CEO eine romantische Beziehung zu einer direkten Untergebenen hatte und unangemessene Bevorzugung gezeigt habe, sagte Anna Manz, Finanzchefin von Nestlé, am Mittwoch auf der Barclays Global Consumer Staples Conference in Boston.
Eine vom Verwaltungsrat überwachte interne Untersuchung dauerte bis zum Frühsommer, konnte die Vorwürfe jedoch nicht bestätigen. Freixe gab zu diesem Zeitpunkt auch eine persönliche Erklärung ab, in der er die Vorwürfe zurückwies, so Manz. Als über den Whistleblowing-Kanal weitere Bedenken aufkamen und die Zweifel anhielten, leitete der Verwaltungsrat Anfang August eine zweite Untersuchung ein, die von Bulcke und Isla - derzeit leitender unabhängiger Verwaltungsratsmitglied – zusammen mit externen Rechtsberatern der Kanzlei Bär & Karrer überwacht wurde.
Diese zweite Überprüfung bestätigte letztendlich die Vorwürfe, die der 63-jährige Freixe laut Nestlé bis zum Schluss bestritt. Er wurde ohne Abfindung entlassen. Die Nestlé-Aktie brach am Tag nach der Bekanntgabe um bis zu 4 Prozent ein, hat diese Verluste seitdem jedoch wieder wettgemacht. In den letzten 12 Monaten verlor sie 14 Prozent und erreichte im Sommer den niedrigsten Stand seit Dezember 2016.
«Entlassung war notwendige Entscheidung»
Freixe bestätigte gegenüber Bloomberg über LinkedIn, dass sein Telefon am Montag ohne Vorankündigung und ohne ihm die Möglichkeit zu geben, seine Kommunikationsmittel zu sichern, beschlagnahmt wurde. Er äusserte sich nicht weiter dazu. Am Mittwoch richtete er einen LinkedIn-Beitrag an seinen Nachfolger Philipp Navratil und die 270'000 Mitarbeiter von Nestlé, in dem er ihnen alles Gute wünschte. Stephanie Hart, Chief Operating Officer von Nestlé, antwortete auf der Plattform, dankte Freixe und sagte, es sei eine Freude gewesen, über die Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten.
Der 70-jährige Bulcke bezeichnete Freixes Entlassung als «notwendige Entscheidung», die im Einklang mit den Werten und der Unternehmensführung von Nestlé stehe. Der Vorsitzende stand für ein Interview nicht zur Verfügung.
Medienberichte, wonach Bulcke versucht habe, Freixe während der ersten Ermittlungen zu schützen, seien falsch, erklärte ein Sprecher von Nestlé. «Der Vorsitzende befand sich sicherlich in einer schwierigen Lage, aber von aussen betrachtet scheint die Angelegenheit zeitnah geklärt worden zu sein», sagte Ketan Patel, Fondsmanager beim Family Office Whitefriars. «Unabhängig davon wird der Vorsitzende unter Druck geraten.»
Amtszeit mit Bewährungsproben
Bulcke war für die Auswahl von Schneider und Freixe verantwortlich - eine wichtige Aufgabe als Verwaltungsratspräsident - und arbeitet nun mit seinem dritten CEO zusammen, Navratil, einem 49-jährigen Nestlé-Insider, der zuletzt das Nespresso-Geschäft leitete. Für ein Unternehmen, das zwischen 1981 und 2016 nur drei CEOs hatte, hat der jüngste Führungswechsel die Anleger verunsichert.
Bulcke ist seit 1979 bei Nestlé tätig, hatte zahlreiche Führungspositionen inne und war fast neun Jahre lang CEO, bevor er 2017 Vorsitzender wurde. Die Nestlé-Aktie stieg unter Bulckes Amtszeit als CEO um etwa 44 Prozent, ist aber seit seinem Amtsantritt als Verwaltungsratspräsident um etwa 1 Prozent gefallen. Einige der jüngsten Schwierigkeiten von Nestlé lassen sich auf seine strategischen Entscheidungen zurückführen.
Als CEO war Bulcke massgeblich an Nestlés Vorstoss in neue Bereiche wie Hautgesundheit beteiligt, dicht gefolgt von Schneiders Bestreben, den Bereich Gesundheitswissenschaften durch Übernahmen zu stärken. Dies erwies sich letztendlich als unwillkommene Ablenkung, da Nestlés Kerngeschäft Lebensmittel während der Covid-Pandemie und dem darauf folgenden historischen Inflationsanstieg Marktanteile verlor.
Das weltweit grösste Lebensmittelunternehmen wurde wegen der Aufbereitung seines Mineralwassers mit einer Geldstrafe belegt, nachdem es im vergangenen Jahr die Verwendung von Holzkohle und UV-Filtern eingeräumt hatte – was in Frankreich für Mineralwasser, das als natürlich gelten soll, illegal ist. Freixe hatte den Geschäftsbereich Wasser ausgegliedert und erklärt, er suche einen externen Partner für das Geschäft.
Doch es ist Freixes Rücktritt unter einem schlechten Stern nach nur einem Jahr als CEO, der Bulckes Amtszeit zu trüben droht. «Der Verlust von zwei CEOs und einem Vorsitzenden innerhalb eines Jahres ist für Nestlé von historischer Tragweite», sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment. «Nestlé muss sich auf die dringend notwendige Umstrukturierung konzentrieren. Der Druck auf den Vorstand, das Ruder herumzureissen, ist gross.»
