«Entlassung war notwendige Entscheidung»

Freixe bestätigte gegenüber Bloomberg über LinkedIn, dass sein Telefon am Montag ohne Vorankündigung und ohne ihm die Möglichkeit zu geben, seine Kommunikationsmittel zu sichern, beschlagnahmt wurde. Er äusserte sich nicht weiter dazu. Am Mittwoch richtete er einen LinkedIn-Beitrag an seinen Nachfolger Philipp Navratil und die 270'000 Mitarbeiter von Nestlé, in dem er ihnen alles Gute wünschte. Stephanie Hart, Chief Operating Officer von Nestlé, antwortete auf der Plattform, dankte Freixe und sagte, es sei eine Freude gewesen, über die Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten.