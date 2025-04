Die chaotische Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump, Gerüchte über eine mögliche Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell und das wie weiter im Ukraine-Krieg treiben internationale Investoren in den sicheren Schweizer Franken. Das sorgt für kräftig sinkende Renditen am hiesigen Kapitalmarkt, die für Festhypotheken relevante Rendite der eidgenössischen Bundesobligationen mit zehnjähriger Laufzeit hat sich innert Monatsfrist von 0,79 auf 0,41 Prozent halbiert. Damit verbilligten sich auch die Zinssätze für 10-jährige Festhypotheken, nachdem sich diese seit anfangs Jahr zuerst in einem Aufwärtstrend befanden.