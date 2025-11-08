Im Haushaltsstreit in den USA zeichnet sich nach 39 Tagen eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte eine Lösung ab. Parteiübergreifende Gespräche im Senat hätten eine positive Wendung genommen, sagte am Samstag der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kammer, John Thune. Man arbeite an Vereinbarungen, um die Regierung vorübergehend wieder zu öffnen. Zudem sollen drei längerfristige Finanzierungsgesetze für einige Behörden verabschiedet werden. Durch den «Shutdown» sind viele Bundesbedienstete im Zwangsurlaub. Zudem gibt es Probleme unter anderem bei Lebensmittelhilfen und dem Flugverkehr.