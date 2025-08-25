Der Aktienkurs von Bossard steigt am Montag um über zwei Prozent auf 172 Franken. Dennoch steht das Minus seit Jahresbeginn bei über 12 Prozent, und der Kurs hat sich innerhalb der letzten 52 Wochen um fast ein Viertel reduziert. Kürzlich erreichte die Bossard-Aktie gar den tiefsten Stand seit fünf Jahren.