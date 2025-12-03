Sie ist damit eine von sechs Analysten, welche neutral eingestellt sind, während nach wie vor 15 Kaufempfehlungen vorliegen. Eine davon ist die Expertin von J.P. Morgan, welche ihr Kursziel Ende Oktober angepasst hatte. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin sieht sie die positiven Aussichten in der aktuellen Bewertung noch nicht adäquat eingepreist.