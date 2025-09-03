Die Begeisterung der Investoren für KI-Startups ist trotz einiger Zweifel an den Ausgaben in der Technologiebranche ungebrochen. Einem Bericht von PitchBook vom Juli zufolge stieg das Finanzierungsvolumen für US-Startups im ersten Halbjahr 2025 dank des anhaltenden KI-Booms um 75,6 Prozent. Anthropic selbst steigerte seinen hochgerechneten Jahresumsatz von rund einer Milliarde Dollar zu Anfang 2025 auf mehr als fünf Milliarden Dollar im August. Zudem gründete das Unternehmen am vergangenen Mittwoch einen Beirat für nationale Sicherheit und den öffentlichen Sektor, um die Zusammenarbeit mit der Regierung in Washington und verbündeten Regierungen zu stärken.