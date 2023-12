Ein Handelstag später: Am Montag fiel die Aktie von Meyer Burger um bis zu 13 Prozent, nachdem UBS ihr Kursziel für das Schweizer Unternehmen für erneuerbare Energien um mehr als die Hälfte gesenkt hat - von 61 auf 27 Rappen bei einem “Neutral”-Rating. Kurszielsenkungen scheinen sich in den letzten Wochen zu häufen, nachdem die Analysten dem Titel trotz negativer Tendenz an der Börse die Stange gehalten haben. Raum für Korrekturen besteht allemal, liegt das durchschnittliche Kursziel immer noch bei 60 Rappen.