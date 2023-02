Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna sieht sich trotz eines schwierigen Jahres wieder auf dem Weg in die Gewinnzone. "Das aktuelle Ziel des Unternehmens ist es, bis zum Sommer 2023 in die Gewinnzone zurückzukehren und gleichzeitig das kontinuierliche Wachstum in diesem Jahr und darüber hinaus zu optimieren", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Fintechs.