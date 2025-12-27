Wie geht es nun weiter?

Eine Aussage von Roche-CEO Thomas Schinecker lässt aufhorchen: Er ist überzeugt, dass die US-Regierung die Medikamentenpreise in den aktuellen Verhandlungen mit den Schweizer Behörden zum Thema machen wird. Die Schweiz hat bis Ende März Zeit, den Zolldeal mit den USA unter Dach und Fach zu bringen. Bis dahin gilt der vereinbarte Zollsatz von 15 Prozent statt der vorherigen 39 Prozent. Roche und Novartis haben während Monaten bestritten, dass die Pharmabranche einem Zolldeal der Schweiz mit den USA im Weg steht. Bleibt die Frage, ob dies bis Ende März auch so bleibt.