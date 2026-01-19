Trump «beim Wort nehmen»

Die Anliegen der Schweiz fallen in eine angespannte Phase zwischen den USA und Europa. Aktuell droht wegen des Konfliktes rund um Grönland ein neuer Handelsstreit zwischen den beiden Parteien. Trump drohte jüngst mit zusätzlichen Strafzöllen von zehn Prozent auf Waren aus den europäischen Ländern, die Soldaten als Zeichen der Solidarität mit Dänemark nach Grönland geschickt hatten. Die EU hat hierzu für Donnerstag einen Sondergipfel in Brüssel einberufen.