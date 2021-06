"Seit ich fünf Jahre alt war, habe ich davon geträumt, in das All zu reisen", teilte Bezos über Instagram mit. Der Milliardär nimmt am ersten bemannten Flug der von ihm im Jahr 2000 gegründeten Firma teil. Wer ihn neben seinem Bruder begleitet, steht noch nicht fest. Jüngst hat Blue Origin eine Auktion gestartet. Mehr als 5200 Bieter aus 136 Ländern haben sich um einen Platz im Cockpit beworben. Das höchste Gebot in der laufenden zweiten Runde liegt bei 2,8 Millionen Dollar.

Der 57-jährige Bezos dürfte mit seinem Flug eine neue Raumfahrt-Ära einläuten, in der sich auch Touristen den blauen Planeten aus der Ferne - gegen entsprechendes Entgelt - anschauen können. Bisher war das nur ausgebildeten Astronauten möglich. Auch der britische Milliardär Richard Branson plant, mit seiner Galactic Holdings zahlende Gäste in das All zu bringen. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk soll derweil Astronauten zum Mond befördern.

Bezos hatte im Februar seinen Rückzug von der Amazon-Firmenspitze bekanntgegeben und damals erklärt, sich stärker auf seine Stiftungen, die Tageszeitung "Washington Post" und Blue Origin sowie seine anderen Leidenschaften zu konzentrieren.

(Reuters/cash)